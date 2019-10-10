Ankara katliamı yıl dönümü: IŞİD'le mücadelede neredeyiz?

10.10.2019 09:36

Ankara Tren Garı önünde 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen terör saldırısının 4'üncü yıl dönümünde terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



ABD Başkanı Trump'ın pazar akşamı yaptığı açıklamayla, Fırat'ın doğusundaki hapishanelerde tutulan IŞİD'liler ve onların ailelerinin sorumluluğunu Ankara'ya vermesi ise, önümüzdeki dönemde IŞİD sorununun "sıcak patates" olmaya aday olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle