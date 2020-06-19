ANKARA Kars Barajı, yarın hizmete alınacak
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ANKARA Kars Barajı, yarın hizmete alınacak

Kars Barajı, yarın hizmete alınacakTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından biri olan Kars Barajı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.

19.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:27

Kars Barajı, yarın hizmete alınacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından biri olan Kars Barajı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Kars Barajı'nın bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu belirtti. Barajın enerji üretimi, tarımsal sulama ve istihdam açısından önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Kars Barajı rezervuarında depolanacak su ile Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor Ovasında 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak. Böylelikle, 2020 yılı fiyatlarıyla 296 milyon lira sulama faydası elde edilecek. 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlanacak. Baraj aynı zamanda 2,24 megawatt (MW) kurulu gücündeki Etek santrali ile yıllık 10 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üretecek. 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak" dedi.

'BÖLGE İNSANINA İLAVE GELİR DE SAĞLAYACAK'

Kars Barajı'nın, il merkezine yakınlığı nedeniyle şehrin önemli mesire ve rekreasyon alanlarından biri olacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölge insanına ilave gelir sağlanmasının planlandığını da söyledi. Bakan Pakdemirli, baraj sayesinde Kars Çayı kenarında bulunan 2 milyon 383 bin dekar arazinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılarak rusubat taşınmasının engelleneceğini de belirtti. Bakan Pakdemirli, Kars Barajı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla hizmete alınacağını da açıkladı.

ANKARA Kars Barajı, yarın hizmete alınacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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