Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu.

KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulamasının etkisi Konya- Ankara karayolunda da görüldü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu.

Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı görüldü.

Kaynak: DHA