Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı - Haberler
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Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı

Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kavak ilçesi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Samsun- Ankara karayolunda, aralarında yolcu otobüsünün de yer aldığı 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken bir süre ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, devam eden kar nedeniyle sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.


Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı

Ankara karayolunda 13 araç kazaya karıştı; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri

Ankara, Kaza, kar, Güncel, Haber

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