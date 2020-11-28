Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı.
BURSA-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mustafa Algur (36) yönetimindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden Elçin Dursun (25) yönetimindeki 16 AHU 066 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ