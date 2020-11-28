Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28.11.2020 07:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:34
Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı.

BURSA-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mustafa Algur (36) yönetimindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden Elçin Dursun (25) yönetimindeki 16 AHU 066 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. 

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Kazada, Elçin Dursun yönetimindeki otomobilde bulunan Şamil M. (35), Metanet M. (34), Onur M. (11), Osman M. (5) ve Lamiya M. (10) yaralandı. Karayolundaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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