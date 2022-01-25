AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışı akşam saatlerde etkisini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray- Ankara kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan trafik polisleri de araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

AKSARAY-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Aksaray, Ankara, kar, Güncel, Haber

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