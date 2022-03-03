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Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Başkent'te dün gece başlayan ve zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kentin yüksek noktalarındaki yerleşim yerlerinde 20 santimetreye ulaştı. Şehir içinde ulaşım yavaşlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kaldırımlarda biriken kar da yine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park ve Seğmenler Parkı'nda ise kar ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Ankara, kar yağışı ile beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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