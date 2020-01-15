: Ankara kapıkule'de 14 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi

15.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:59

Kapıkule'de 14 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 TIR'da 14 milyon 750 bin makaron ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yurda 2 TIR ile yüklü miktarda makaron sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, iki TIR'ın Türkiye'ye giriş yapacağı Kapıkule Gümrük kapısında, önlem alındı. Gümrük kapısına gelen iki TIR takibe alınarak, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, iki TIR bu kez arama hangarına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen kontrollerde, araçların branda halatlarının kesildiği ve bu durumun fark edilmemesi için vida ile tutturulduğu anlaşıldı. Yapılan aramada araçların yasal yükünün içerisinde bulunduğu beyaz renkli çuvalların yanı sıra çok sayıda koli olduğu belirlendi. Toplam 1475 koli içerisinde yapılan aramada, 14 milyon 750 bin adet makaron ile 120 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bulunan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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