ANKARA Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak
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ANKARA Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak

Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacakADANA'da doğuştan kalbinde delik olan Ömer Ulaş Yıldız'a (18) Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapıldı, kalp pili ve şok cihazı takıldı.

27.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:41

Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak

ADANA'da doğuştan kalbinde delik olan Ömer Ulaş Yıldız'a (18) Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapıldı, kalp pili ve şok cihazı takıldı. Ani ölüm riski bulunan Ömer'e, kalp nakli yapılana kadar kalp destek cihazı takılacak.

Tuğba-Serkan Yıldız çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ömer Ulaş Yıldız, doğuştan kalbi delik olarak dünyaya geldi. 1 yaşında kalbinden ameliyat olan Ömer, Kurban Bayramı öncesi rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen Ömer, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Ömer'in kalbine pil ve şok cihazı yerleştirildi. Önümüzdeki ay kalbine destek cihazı konulması planlanan Ömer için kalp nakli de uygun görüldü.

'KALP DESTEK CİHAZI TAKILACAK'

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Sezgin, Ömer'e henüz 1 yaşında yapılan ameliyatta, yapılması gerekenin yapıldığını ve ameliyat sonrası normal bir şekilde bu yaşına kadar geldiğini söyledi. Ömer'in son 1-2 aylık döneminde dikkatsizliği sonucu kilo aldığını ve kalp yetmezliğinin arttığını söyleyen Sezgin, "Kalp yetmezliği ile birlikte kalbin çalışma düzeni bozulmuş" dedi. Ömer'in kalbindeki iki bölmede yıpranmaların olduğunu, kalp nakli bulunana kadar kalp destek cihazı takılacağını kaydeden Sezgin, "Kalp bulamadığımız sürece Ömer'e kalp nakli yapamayacağız. Bunun yerine kalp nakline alternatif olarak geliştirilen ya da geçici süre olarak bekletilip kalp bulunduğunda kalp nakline dönüştürebileceğimiz imkanlarımız var. Bunlar da mekanik destek cihazları. Biz Ömer'e bunun konup konamayacağını test etmek için kateter yaptık ve buna uygun olduğunu, kalp nakline de uygun olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu koyduğumuzda kalp nakli listesine alacağız Ömer'i. Uygun bir verici bulursak da destek cihazına rağmen kalp nakline çevirmek planlarımız arasında olacak" dedi.

'ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR'

Ömer'in kalbinin çok az kan pompaladığını belirten Sezgin, sağlıklı bir kişinin kalbinin günde 4 ile 7 litre arasında kan pompaladığını, ancak Ömer'in kalbinin ise 1 ile 1.5 litre kan pompaladığını söyledi. Bunun Ömer'i hareketsiz bıraktığını ifade eden Sezgin, Ömer'e kalp destek cihazının yerleştirileceğini; ancak bunun yeterli kalmama ihtimalinin de olduğunu aktardı. Böyle bir durumun olması durumunda ise ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulacağını da söyleyen Sezgin, "Ömer için yaptığımız bir farklı uygulama da kalbine şoklama cihazı koyduk. Ömer'in şimdi en büyük riski ani ölüm riskidir. Kalp kendine gelen kanı atamadığı için şişiyor, her an ritmi bozulup yarı ölüm ya da ölüm öncesi evreye girerse ve orada şoklama cihazı devreye girmezse hastayı kurtaramazsınız, hasta ölür. Biz 'bu tür olumsuzluklar olmasın' diye de kardiyolog arkadaşlarla birlikte ona şoklama cihazı koyduk. Bu bir süreç işi. Biz yaklaşık 1 aylık bir süreçten sonra da destek cihazını koymayı düşünüyoruz" diye konuştu. Baba Serkan Yıldız ise, oğlunun hayati riskinin devam ettiğini, acil kalp nakli olması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ferhat EKİNCİ-Fatih ERDOĞAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

ANKARA Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak

Kaynak: DHA

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