Ankara Kalkınma Ajansının "Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" TÜRKSAT AŞ ile devam etti

Ankara Kalkınma Ajansının 2015'te hayata geçirdiği "Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" projesi kapsamında TÜRKSAT AŞ ile potansiyel tedarikçiler bir araya geldi.

Ankara Kalkınma Ajansının 2015'te hayata geçirdiği "Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" projesi kapsamında TÜRKSAT AŞ ile potansiyel tedarikçiler bir araya geldi.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılması, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesini artırarak ithal ürünlerin yerli ürünlerle ikame edilmesinin sağlanması amacıyla yapılıyor.

Bu kapsamda Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Platformu, bu yıl ilk ziyaretini TÜRKSAT AŞ'ye gerçekleştirdi.

TÜRKSAT yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde "Yerli ve Milli Mobil Lidar ve Panoramik Görüntüleme Platformu", "Yerli ve Milli Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme", "Uydu Haberleşme Terminalleri Alt Sistemleri Donanım Geliştirme ve Uydu Yazılım Modülleri Geliştirme" gibi alanlarda tedarik talepleri tespit edildi, bu ihtiyaçlara çözüm üretebilecek uygun firmalar belirlendi.

İhtiyaçlara yönelik geliştirdikleri yenilikçi ve yerli teknolojiler hakkında TÜRKSAT yetkililerine 12 sunum gerçekleştirilirken firmaların TÜRKSAT'a sunduğu projeler arasında, şunlar yer aldı:

"Kurumsal süreç yönetim sistemleri, akıllı coğrafi bilgi sistemleri, veri aktarımını donanımsal düzeyde şifreleyen kripto cihazı, yüksek frekans kablosuz haberleşme sistemi, nesnelerin iletişim güvenliği çözümleri, büyük veri analitiği, LIDAR teknolojileri, robotik süreç otomasyon yazılımı, gerçek zamanlı stok kontrol ve etkin depo yönetimi çözümleri, derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü yeteneği kazandıran yerli ve milli gömülü sistem, görüntü kıymetlendirme çözümleri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök