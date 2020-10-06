Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek
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Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek

06.10.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:50
Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Kalkınma Ajansı, mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesine yönelik destek kullandıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Kalkınma Ajansı, mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesine yönelik destek kullandıracak.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, "2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı" çerçevesinde destek verecek.

Bu kapsamda, gerekli şartları sağlayan kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilecek. Başvurular her ortağın işin belli bir bölümünü üstlenmesi yoluyla, başvuru sahibi önderliğinde bir konsorsiyum kurularak da yapılabilecek.

Kurum ve kuruluşların, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda MCU veya MPU tasarımı veya üretimi, tasarlanan veya üretilen MCU veya MPU'nun bir baskı devre kartı üzerine entegrasyonu, çevre birimlerin tasarım veya üretimi veya entegrasyonu, MCU veya MPU'nun bileşenlerinin tasarlanması veya üretimi, tüm devre tasarımı veya üretimi konularında, proje başvurusunda teklif edilen toplam proje bütçesinin en az yüzde 20'si kadar iş bitirmesine sahip olmaları gerekecek.

Ayrıca, desteğe başvuracak kurum ve kuruluşların elektrik ve elektronik, bilgisayar, makine mühendisliği gibi bölümleri olan ve Ankara'da bulunan en az bir üniversiteyle ortak olarak projeye başvurma zorunluluğu bulunacak.

Destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25-100, kar amacı güdenler içinse yüzde 25-75 oranında olacak.

Çağrı kapsamında yalnız bir proje desteklenecek. Değerlendirme, en düşük bütçeye teknik ve metodolojik olarak en kaliteli proje teklifi veren başvuru sahibinin kazanması esasına dayanacak.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 6 Kasım'a kadar yapılabilecek. Taahhütname son teslim tarihi ise 13 Kasım olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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