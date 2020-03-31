Ankara Kalkınma Ajansından Kovid-19 ile mücadele projelerine 15 milyon liralık destek Ankara Kalkınma Ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik projelere 15 milyon lira bütçe ayırdı.

Ankara Kalkınma Ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaltılmasına yönelik projelere 15 milyon lira bütçe ayırdı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kalkınma ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadelede uygulayacağı planın birinci aşaması olan "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı başlattı.

Söz konusu programla, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler için toplam 15 milyon lira bütçe ayrıldı.

"Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması"nın ilk öncelik olduğu programda, "halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları" ve "salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi" olarak üç öncelik bulunuyor.

Destek tutarının asgari 200 bin lira, azami 1,5 milyon lira olduğu programa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA