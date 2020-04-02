Ankara Kalkınma Ajansından koronaya çözüm sunan projelere 15 milyon liralık destek Ankara Kalkınma Ajansı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplam bütçesi 15 milyon TL olan "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplam bütçesi 15 milyon TL olan "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı, korona virüsle mücadele edilmesini sağlamak amacıyla "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlattı. Ankara Kalkınma Ajansından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın ve ülkemizin Covid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15 milyon TL olan 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı başlatmış bulunmaktadır" denildi.

Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami destek tutarı ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Uygun başvuru sahipleri, program öncelikleri, destek oranları vb. bilgilerin yer aldığı program rehberine www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Valilikten açıklama

Öte yandan, Ankara Valiliğinin resmi Twitter hesabından söz konusu duyurunun afişine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Kalkınma Ajansı olarak 15 milyon TL mali destekle, 'Korona virüsle mücadelede ben de varım' diyen girişimci, kurum ve kuruluşların yanında ve hizmetindeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA