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Ankara Kalkınma Ajansı yılın ikinci uzaktan e-ticaret eğitimlerine başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansının bu yıl ikincisini düzenlediği Uzaktan E-ticaret Eğitim Programı, 3-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı yılın ikinci uzaktan e-ticaret eğitimlerine başlıyor
26.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:57

Ankara Kalkınma Ajansının bu yıl ikincisini düzenlediği Uzaktan E-ticaret Eğitim Programı, 3-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle uzaktan e-ticaret eğitimi programı düzenleniyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek 2020 yılı 2'nci Uzaktan E-ticaret Eğitim Programı 3-11 Temmuz'da yapılacak.

Toplam 24 saat sürecek eğitimlerde, e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, e-ihracat temel bilgiler, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, pazar yerlerinde satış, devlet teşvikleri, e-ihracat ödeme yöntemleri gibi konularda dersler verilecek.

Ücretsiz sunulacak eğitim programı için 30 Haziran saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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