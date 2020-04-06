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Ankara, Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı uzaktan e-ticaret eğitim programı başlatıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, başkentin ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "e-Ticaret Uzaktan Eğitim Programı" düzenleyecek.

06.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:26
Ankara Kalkınma Ajansı uzaktan e-ticaret eğitim programı başlatıyor

Ankara Kalkınma Ajansı, başkentin ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "e-Ticaret Uzaktan Eğitim Programı" düzenleyecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek e-ticaret eğitimlerine, Ankara'da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri ve girişimciler, firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları ile iş geliştirme departmanı uzmanları, firmaların dış ticaret, e-ticaret departmanı yetkilileri ve sorumluları, e-ticaret alanında iş kurmak isteyenler, ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortakları katılabilecek. Katılım için ajansın e-ticaret konusunda açtığı önceki programlara iştirak etmemiş olmak gerekiyor.

Eğitimlerde, sağlık sektöründe çalışan veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işi olumsuz etkilenen katılımcılara öncelik verilecek.

Program, 15-23 Nisan döneminde 17.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu eğitim programı Kovid-19 salgınıyla mücadele ve önlem yöntemleri süreci kapsamında uzaktan eğitim şeklinde sunulacak.

Eğitim sonunda katılımcılara belge verilecek. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az 4'te 3'üne katılım sağlamak ve eğitim değerlendirme formunu doldurmak gerekiyor. Katılım belgeleri, hak kazanan katılımcılara e-posta ile gönderilecek, eğitimlere katılım ücretsiz olacak.

Başvuru için 13 Nisan saat 17.00'ye kadar elektronik kayıt formunun doldurulması gerekiyor.

Programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta yoluyla bilgi verilecek. Programın gerçekleşeceği platforma girişe ilişkin talimatlar katılımcılarla paylaşılacak.

Kaynak: AA

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