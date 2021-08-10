Ankara Kalkınma Ajansı tıbbi cihazlara yönelik projelere destek verecek
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Ankara Kalkınma Ajansı tıbbi cihazlara yönelik projelere destek verecek

Ankara Kalkınma Ajansı tıbbi cihazlara yönelik projelere destek verecek
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 milyon lira kaynak kullandıracak.

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 milyon lira kaynak kullandıracak.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı, "2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı"na çıkacak.

Bu kapsamda, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı kapsamında teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesiyle üretim ve ticarileştirme kapasitelerinin geliştirilmesi önceliklerine yönelik toplam 15 milyon liralık kaynak kullandırılacak.

Başvuruda bulunacak işletmelerin Ankara'da tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet göstermesi, Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan "İleri Teknolojili Ürünler"den birini üretiyor veya üretecek olması gerekecek.

Desteklenecek projelerin bütçe tutarı en az 250 bin lira, en fazla 2 milyon lira olabilecek. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 23 Ağustos-23 Eylül döneminde başvuru yapılabilecek.

Çağrıya ilişkin detaylara www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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