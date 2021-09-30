Ankara Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma için 30 milyon liralık destek verecek - Haberler Ekonomi
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Ankara Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma için 30 milyon liralık destek verecek

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Ankara Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma için 30 milyon liralık destek verecek

Ankara Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon lira tutarında desteği kullandıracak.

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon lira tutarında desteği kullandıracak.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması için uygulanan programın bu yılki proje teklif çağrısı yapıldı.

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesinin de ön planda tutulacağı programın başvuru rehberi ve eklerine, https://www.ankaraka.org.tr/tr/2021-yili-proje-teklif-cagrisi-kirsal-kalkinma-mali-destek-programi_5020.html adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ankara Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma için 30 milyon liralık destek verecek - Haberler Ekonomi
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