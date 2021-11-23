Ankara Kalkınma Ajansı İlçemizde Saha Araştırmaları Yapılması Yönünde Toplantı Düzenledi

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kalkınma Ajansı ilçelerde saha araştırması yapılması ve yapılan saha araştırmaları sonrasında belirlenecek alanlara yatırımların yapılması yönünde toplantı düzenledi. Kalkınma Ajansı görevlisi Mustafa OĞUZ' un kaymakamlık toplantı salonunda düzenlediği toplantıya Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, kurum amirleri ve işletme sahipleri katıldı. Kalkınma Ajansı yetkilisi Sayın Mustafa OĞUZ, Ankara'nın bazı ilçelerinde saha ve alan araştırmasında bulunacaklarını ve bu kapsamda düzenlenen toplantıda, talep edilen, önerilen, ilçede olması gerek yatırım konularında katılımcılardan görüş almaya çalıştıklarını söyledi. Toplantıda, saha araştırması ile belirlenen yatırım konularını bir sonraki toplantıda değerlendirerek, konu seçimini yapacaklarını belirten Kalkınma Ajansı yetkilisi Mustafa OĞUZ, "Bu kapsamda Ajans tarafından seçilecek 10 yatırım fırsatı konusu için ön fizibilite raporu hazırlayacağız. İlçelerin mevcut durumunu analiz edeceğiz. Analizde özellikle iktisadi yapının temel unsurları niteliğindeki tarım, sanayi, turizm, hizmetler sektörü ve ticaret alanları analiz edilecek ve ortaya çıkarılacak. İlçelerde ulusal üst ölçekli planlar ve Ankara Kalkınma Planı da dikkate alınarak potansiyel yatırım alanlarının tesbitini yaparak ortaya çıkaracağız " açıklamasında bulundu. Düzenlenen toplantıda; ilçenin tanıtımı ve pazarlama çalışmaları için neler yapılmalı ' İlçenizde hizmet ve üretime dayalı en büyük gelir kaynakları nelerdir' İlçenizde Kırsal kalkınmanın canlandırması için ne tür teşvikler ve uygulamalar olmalıdır? gibi sorularla, ilçeye yapılması gereken yatırımlar dile getirilerek tek tek yazıldı. Toplantıda, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ve Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, birer değerlendirmede bulunurken, çok önemli fikirlerin ortaya atıldığını ve bunların içinde çok güzel yatırım planlarının çıkabileceğini ve bu tür yatırımları ilçeye kazandırılması yönünde ne yapılması gerekiyorsa o yönde çaba içinde olacaklarını kaydettiler.

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