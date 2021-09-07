Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu
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Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Çubuk ilçesinde temaslarda bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Çubuk ilçesinde temaslarda bulundu.

Çelik, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğinde yürütülen Çubuk ev tipi turşu üretim tesisi, Çubuk turşusu analiz laboratuvarı ve Çubuk Agat taşı işleme ve hediyelik eşya üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Çelik, bölge insanına ekonomik getiri ve sektörün büyümesini sağlayacak hizmetleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra ilçelerdeki destekledikleri projeleri yerinde incelediğini anlatan Çelik, bu kapsamda Çubuk'u da ziyaret ettiğini aktardı.

İlçede önemli projeler yürütüldüğünü dile getiren Çelik, "İnşallah bundan sonraki süreçte yeni projelerle destek olmaya devam edeceğiz. Kırsal bölgeleri desteklemek için yaklaşık 30 milyonluk bir çağrıya çıkmayı planlıyoruz. Bu noktada Çubuk'tan da yeni projeler gelirse ilçe kalkınmasına yönelik yeni projelere destek olmaya çalışacağız. Belediye başkanımız da bu noktada birkaç proje çalışmalarının olduğunu bizlere ilettiler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ilçenin ekonomisini canlandıracak, ilçe halkına üretimde yol gösterecek yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

İlçelerinin önemli bir değeri olan vişne konusunda yeni proje hazırladıklarını ve Ankara Kalkınma Ajansı'ndan destek aldıklarını anlatan Demirbaş, "İnşallah yakın bir zamanda destek aldığımız yeni bir projemizi imzalayacağız. Bunun yanında yeni projeler konusunda çalışmalarımız var. Onları da Sayın Genel Sekreterimizle paylaştık. Biz ilçemizin potansiyelini gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Bu konuda inşallah yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik, Çubuk'ta incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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