Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
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Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

19.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:22
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

Ankara Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 4 personel alımı gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 4 personel alımı gerçekleştirilecek.

Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ajansa 2'si uzman ve 2'si destek personeli olmak üzere 4 personel alınacak.

İlan için başvurular, 9-20 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 4 Aralık'ta ilan edilecek.

Sınav tarihi ve yeri daha sonra Ankara Kalkınma Ajansının internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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