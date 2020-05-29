Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu yeniden canlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu yeniden canlanacak

Başkentin önemli sembollerinden Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak restorasyon çalışmalarıyla gün ışığına çıkacak.

Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu yeniden canlanacak
29.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:18

Başkentin önemli sembollerinden Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak restorasyon çalışmalarıyla gün ışığına çıkacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkentin önemli sembolleri arasında yer alan Ankara Kalesi'nde yapılacak estetik dokunuşlarla tarihi doku yeniden canlanacak.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi"ni hayata geçirecek.

İhalesi gerçekleştirilen 1. etap restorasyon çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanıyor.

Asırlık kalede korkuluk montajı ve ışıklandırma projesinin ardından, "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokakların restorasyonu için aslına uygun bir proje hazırlandı.

Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılacak.

"Restorasyon çalışmaları çok kısa zamanda başlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, İçhisar mevkiinde bulunan bina ve yapılarda restorasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Ankara Kalesi'nin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Ödemiş, "Geçmişten bizlere kalan tarihi, kültürel ve mimari bir yapı olan Ankara Kalesi'ni korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. İç kale kısmında çalışmalarımızı 3 etaba ayırdık. Şu an 1. etabın ihalesini yaptık. 91 binanın restorasyon çalışmaları çok kısa zaman içerisinde başlayacak." bilgisini paylaştı.

Temel amaçlarının, tarih ve özgün mimari varlıkları ortadan kaldırmak değil, özgün yapısına sadık kalarak yapıları korumak ve yaşatmak olduğunu vurgulayan Ödemiş, "Ankara Kalesi için aydınlatma projemiz de kuruldan geçti ve ihale çalışmaları tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki hassasiyetini Beypazarı'ndan dolayı herkes biliyor. Bu anlayışla başlayacağımız restorasyon çalışmalarında, Ankara'nın turizm potansiyeline de katkı sağlaması için ciddi çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahşap malzemeler yenilenecek

Kentin tarihi ve turistik yerlerine sahip çıkarak cazibe merkezi haline getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nin tarihini bu sayede gün ışığına çıkarmayı amaçlıyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kalede etap etap gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına, İçhisar mevkiinde bulunan Kurt, İstek, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale sokaklarından başlanacak.

İlk etapta bu 7 sokakta yapılacak sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37'si tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilerek turizme kazandırılacak.

Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla restore edilecek binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilenecek, bina dış yüzeylerine sıva ile boyama işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Heveslilerini üzecek haber! Uzmanlar dün akşam düşen gök taşının maddi değerini paylaştı
Heveslilerini üzecek haber! Uzmanlar dün akşam düşen gök taşının maddi değerini paylaştı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ankara Kalesi'nin tarihi dokusu yeniden canlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:18:22. #1.14#
title