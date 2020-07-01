Ankara Kalesi'ndeki zabıta karakolunun yapımının durdurulması Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Kalesi bölgesinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vereceği gerekçesiyle yapımı durdurulan zabıta karakolunun inşaatının bölgedeki otopark alanına taşınmasına karar verildiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Kalesi bölgesinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vereceği gerekçesiyle yapımı durdurulan zabıta karakolunun inşaatının bölgedeki otopark alanına taşınmasına karar verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden, bazı gazete ve sosyal medya hesaplarından, zabıta karakolunun fotoğrafı paylaşılarak Büyükşehir Belediyesi hakkında eleştirel ifadelere yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ankara'nın önemli tarihi ve turizm bölgesi olan Kale ve civarında, turizme zarar veren muhtelif konularda gelen şikayetler üzerine önlem almak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından bu alana Zabıta Karakolu yapılmasının 2018'de uygun bulunduğu anımsatıldı.

Ancak uygulama esnasında mevcut yerin, bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vereceğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları Koruma Kurulu temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Kale ve çevresinin güvenliğini sağlamak üzere 15 metrekarelik Zabıta Karakolu inşaatının bölgedeki otopark alanına taşınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA