Ankara Kalesi'nde ücretsiz otopark hizmeti başladı
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Ankara Kalesi'nde ücretsiz otopark hizmeti başladı

Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi'nde 250 araçlık ücretsiz otopark hizmeti başlattı.

12.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:52
Ankara Kalesi'nde ücretsiz otopark hizmeti başladı

, Kalesi'nde 250 araçlık ücretsiz otopark hizmeti başlattı.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalesi'ne gelen ziyaretçilerin araçlarını park etmede sorun yaşaması üzerine, Altındağ İlçe ile yapılan iş birliğiyle bölgede yer alan iki okulun bahçesi ücretsiz otoparka dönüştürüldü.

Bu çerçevede, eğitimin devam etmediği Ulus İlk Meclis Ortaokulu bahçesinde, haftanın 7 günü, eğitimin devam ettiği Yeni Hayat İlkokulu'nda ise sadece hafta sonları ücretsiz hizmet verecek otoparkların araç kapasitesi toplam 250 olarak planlandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kalesi'nde bölge esnafıyla yapılan istişareler sonucu otopark çalışmalarının planladığını belirtti.

Balcı, "Gelinen noktada bölgenin en birinci sorunu olarak karşımıza otopark problemi çıkıyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesi fikri üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda, bölgedeki iki okulun bahçesini otoparka dönüştürdük. Ücretsiz olarak Ankaralılara hizmet verecek bu otoparklar toplam 250 araç kapasiteli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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