Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı

Türkiye'nin şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV, başta Ankara Kalesi olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda ücretsiz ring ile Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için hizmet verecek araçların teslim töreni yapıldı.

21.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:58

Türkiye'nin şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom PHEV, başta Ankara Kalesi olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda ücretsiz ring ile Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için hizmet verecek araçların teslim töreni yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında, hibrit elektrikli ticari aracı Custom PHEV'in, Ar-Ge işlemlerinin tamamlanması için Londra, Köln ve Valensiya yollarında yapılan testlerin yanı sıra Ankara'da hizmete sunulan 2 araçtan elde edilecek veriler sonucunda geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, elektrikli araçların geliştirilmesi için yapılacak testlerle çevrenin korunmasının amaçlandığını söyledi.

Ankaralılar adına firma yetkililerine Ar-Ge çalışmalarını kentte yürüttükleri için teşekkür eden Yavaş, "Bu araçlar Ulus'tan başlayacak şekilde ringlerle düzenli turlar yapacak. Ankara Kalesi'ne araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralılara kolaylık olacak. Elektrikli aracı, bu tür yokuş alanlarda kullanarak firma sahiplerine biz de yol göstermiş olacağız. Umarım Ankara'da dizel ve benzinli araçlardan kurtulup elektrikli araç kullanmaya başlarız, bu çalışma da başlangıç olur." diye konuştu.

Araçların en mükemmel hale gelmesini istiyoruz

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de araçların kendi alanında Türkiye'de kendinden şarj edilebilen ilk araç olması dolayısıyla özel bir üretime sahip olduğunu belirtti.

Yenigün, "Türkiye'nin ilk hem elektrikli hem de kendinden şarj edilebilir, içten yanmalı motora sahip 2 ticari aracının Ankara Büyükşehir Belediyesine tanıtımımızın sonuna geldik. Dünyaya sattığımız araçların en mükemmel hale gelmesini istiyoruz. Ankara halkı ve Büyükşehir Belediyesi bu araçları kullanacak. Oradan gelen bilgilerle biz de aracımızı geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ankara Kalesi'nde Ford'un 'çevre dostu' aracı ring servisine başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Yaşam
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu 3. Sayfa
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye 'Türkiye'yi durdurun' çağrısı Dünya
Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı
Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor Spor
Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Erkek Muğla Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 20:07:15. #1.14#
title