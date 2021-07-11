Ankara Kalesi'nde esnafa destek amacıyla sanat şenliği düzenlendi
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Ankara Kalesi'nde esnafa destek amacıyla sanat şenliği düzenlendi

Ankara Kalesi'nde esnafa destek amacıyla sanat şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Kalesi'nde, Kovid-19 sürecinde zarar gören esnafa destek olmak amacıyla "Kale Sanat Şenliği" düzenlendi.

Ankara Kalesi'nde, Kovid-19 sürecinde zarar gören esnafa destek olmak amacıyla "Kale Sanat Şenliği" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun katkılarıyla yapılan etkinlikte, el emeği ürünler ve resimler sokağa taşındı.

İç kalede sanat atölyelerini ziyaret eden Başkentliler, yerli ve yabancı yaklaşık 200 sanatçının kale sokaklarında yaptıkları resimleri yakından görme imkanı buldu.

Mehteran takımının gösterisi ve Ankara Kent Orkestrası'nın müzik dinletisinin de yer aldığı şenlikte, ip kukla gösterisi, pandomim gösterisi, sokak tiyatrosu, halk oyunları, serbest sanat atölyeleri, sokaklarda resim performansı, heykel ve seramik sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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