Başkent'in Tarihi Mahallesinde Büyük Yangın: 7 Ev Küle Döndü
Ankara'nın en eski yerleşim yeri olan Kale Mahallesi'nde çıkan yangında 7 ev küle döndü.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kale Mahallesi Arslanhane Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayılan alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı. Giderek şiddetini arttıran yangın nedeniyle Kale Mahallesi'nin üzerini duman bulutu kapladı.
İTFAİYE ERLERİ ALEV PARÇALARI İLE MÜCADELE ETTİ
Yangını haber alan mahalle sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar sokaklarda yangına müdahale etmekte zorluk çeken itfaiye erleri, çatılardan düşen alev parçalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.
7 EV KÜLE DÖNDÜ
Kullanılmayan evde çıkan alevler, civarındaki 6 evin daha yanmasına neden oldu. Evlerinin yanışını izleyen mahalleli, ekiplerin müdahalesi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına önlem alan polis ekipleri, mahalleliyi evlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Can havliyle çıktığı evinde kedisinin mahsur kaldığını söyleyen Şerife K., hayvanı için büyük panik yaşadı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Sağlık ekipleri, yoğun dumandan zehirlenenler olabileceği ihtimaline karşı hazır bekledi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, evler küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
-
Altındağ Belediye Başkanı Veysel TİRYAKİ insanların evlerini 3-5 kuruşa zorla gasp ederek kamulaştırma adı altında ellerinden alarak paravan şirketlerine peşkeş çektiğinden, kendi evlerini yaptırmak isteyen insanlara imar müdürlüğünce izin verilmemesinden fakat kendileri dilediği şekilde yıkıp yaptığından dolayı ev sahibi kendisi yakmıştır. AKP nin yüz karası VEYSEL TİRYAKİ, Kul hakkı yiyen menfaatçi çıkarçı başkan, tüm Altındağ şikayetçi bu adamdan bu seçimde İnşallah layığını bulur.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırSONKRAL: ev sahibi kendisi yaktı :) sen inanıyon mu buna? akp ye laf sokacan diye yemediğiniz halt kalmadı azcık usturuplu atsanız yiyecezYayından Kaldır
-
TARIHI KALINTILARDAN DOLAYI BINA YAPAMIYORLARDI SIMDI RAHAT RAHAT YAPARLAR YAKAN SEVINIYORDURCevap Yaz 3 Yayından Kaldır