Ankara Kalesi "Kale Sanat Şenliği"yle renklendi
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Ankara Kalesi "Kale Sanat Şenliği"yle renklendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Kalesi "Kale Sanat Şenliği"yle renklendi Pandemi döneminde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen "Kale Sanat Şenliği"ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kalesi "Kale Sanat Şenliği"yle renklendi

ANKARA - Pandemi döneminde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen "Kale Sanat Şenliği"ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıları ve vatandaşları esnafla buluşturan şenlik sayesinde sanat kale sokaklarına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ile iş birliği yaparak Başkent'te uzun bir aradan sonra sanat şenliği düzenledi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde zor günler geçiren Ankara Kalesi esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen şenlik, Başkentlileri ve birçok sanatçıyı da bir araya getirdi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Kale Sanat Şenliği'ne; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri de katıldı. Ankara Kalesi'ni uzun bir aradan sonra yeniden canlandıran şenlikte konserlerden sergilere, mehteran gösterisinden halk oyunlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kalbi'ndeki buluşma

Başkentlilerin sanatla ve sanatçılarla buluşmayı özlediğini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın sanatın da başkenti olması için çalıştıklarını belirterek, "Ankara'nın kalbi olan Ankara Kalesi'nde düzenlenen şenlik için Kale Meclisimiz birden çok alanda etkinlik planladı. Pandemiden kurtulamaya başladığımız bu süreçte Ankara'daki sanatçılarımız 2 yıldır bir etkinlik ortaya koyamıyordu. Bütün Ankaralıları bundan sonra bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici ise şenliğin tüm toplum kesimlerini bir araya getirdiğine dikkat çekerek, "Ankara Kalesi'nde resim, heykel, seramik, ebru sanatçıları bütün sokaklarda canlı performanslarını sergiledi. Müzisyenleri, folklor gruplarını ve mehteran takımı ve sanatçılarımızı buluşturduk. İnsanlar pandemi döneminden sıkıldı, esnafımız iş yapamaz oldu bunları gidermek için bu etkinliği düzenledik" diye konuştu.

Ankara Kalesi 'Kale Sanat Şenliği'yle renklendi
Ankara Kalesi 'Kale Sanat Şenliği'yle renklendi
Ankara Kalesi 'Kale Sanat Şenliği'yle renklendi
Ankara Kalesi 'Kale Sanat Şenliği'yle renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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