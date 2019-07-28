Ankara Kalesi için el ele

Ankara Kent Konseyi, "Ankara Kalesi ve Çevresinin Kültür Turizmine Kazandırılması Projesi" kapsamında tüm paydaşları bir araya getirdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Ankara Kalesi başta olmak üzere başkent turizminin canlandırılması için ilk adım atıldı. Ankara Kent Konseyi, başkent'in en önemli sembollerinden biri olan Ankara Kalesi'nin hak ettiği değeri görebilmesi için harekete geçti.

"Ankara Kalesi ve Çevresinin Kültür Turizmine Kazandırılması Projesi" için düğmeye basan Ankara Kent Konseyi, esnaftan iş adamına, akademisyenden belediye başkanlarına kadar tüm kesimleri bir araya getirdi. Ankara Kalesi'nde düzenlenen ilk proje toplantısında, Ankara Kalesi'nin kalkınması başta olmak üzere kale esnafının sorunları ve çözüm önerileri, turistleri hem Ankara'ya hem Ankara Kalesi'ne çekebilmek için nelerin yapılabileceğine ilişkin tüm fikirler tek tek masaya yatırıldı.

Düzenlenen toplantıya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen Meclis Üyesi Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Ankara Valiliği'ni temsilen Haluk Teber, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, akademisyenler ve Ankara Kalesi esnafı yoğun katılım gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Başkent'in tarihine sahip çıkmanın tüm paydaşların sorumluluğunda olduğuna dikkat çekerek, "İmar, güvelik ve,temizlik hususlarında belediyemize düşen her türlü görevin, sorumluluğun Altındağ Belediyemiz ile iş birliği içinde yerine getirileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Sürdürülebilir bir kentte yaşamak o kentin tüm imkanlarından adil bir şekilde yaralanmaktan geçiyor. Kale'nin önemli bir kısmının bundan uzak olması bu konuya tam da işaret ediyor. Merkezi ve yerel yönetim buna el atmalı. Büyükşehir Belediyesi de Valiliğimizle birlikte bu konuda üzerini düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın eksiklikleri

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise başkent turizminin topyekün gelişmesini istediğini ve Ankara için yapılamayanlar konusunda tepspitlerinden bahsederek şunları kaydetti:

"Kale ve çevresinde yapılması gerekenler var. Ortak akılla hareket edildiğinde herkesle buluşabileceğimize inanıyorum. Geçmişimiz ve çocuklarımız için de buna borçluyuz. Artık neyin yapılmaması gerektiğini biliyoruz ve bundan sonra doğruları yaparak ilerleyeceğiz. Mesela, Ankara Kalesi'ndeki çocuklar için bir proje başlattık. Sayıları 30-40 olan çocukları spor, kültür, sanat, ingilizce başta olmak ilgi alanlarına göre yetiştireceğiz."

"Ankara üstü örtülü bir hazine"

Ankara Kalesi'ndeki eksikliklerin tek tek tespit edilmesi ve esnafın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini aktaran ATO Başkanı Gürsel Baran, "Son yıllarda katıldığım en verimli toplantı olduğunu söylemeliyim. Ankara uzun yıllardır ihmal edilmiş bir kent, aslında Ankara üstü örtülü bir hazine. Kıymetini bilemediğimiz bir hazine. Çok uzun yıllar Ankara'da rant konuşuldu, imar konuşuldu, betonlaşma konuşuldu ama hiç bir zaman tarihimizi konuşmadık. Ankara Kalesi'ni, Roma Hamamı'nı, Hacı Bayram'ı, Anıtkabir'i, Ankara'nın müzelerini, eserlerini konuşmadık. Bundan sonra konuşacağız. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız yanımızda ve hiçbir çatlak ses yok. Hepimiz el ele vererek bir tarih yazacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Çalışma grubu kurulacak

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantının amacının ve hedeflerinin belirlenmesi konusunda çalışma grubu kurulacağını kaydederek, "Başkent hepimizin şehridir. Başkent'in hukukunu korumak, Anadolu'nun, medeniyetin, Cumhuriyet'in hukukunu korumaktır. Bu adanmışlıkla irade koyacağımızı ifade etmek isterim. Süreci de hep birlikte takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Proje toplantısının moderatörlüğünü yapan ANTAM Başkanı Şevket Bülend Yahnici ise ilk etapta iç kalenin insansızlaştırılması ve trafiksizleştirilmesiyle işe başlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca toplantıda, aydınlatmadan güvenliğe, esnafın ulaşım sorunundan Kayabaşı Kentsel Dönüşüm Projesine, Hıdırlıktepe'nin yeşillendirilmesinden altyapıya kadar pek çok fikir tartışıldı.

Kaynak: İHA