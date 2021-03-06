Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı
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Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı

06.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:38
Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı

Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Kayabaşı Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Kayabaşı Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışması kapsamında bölgedeki metruk gecekondular bir bir yıkılıyor.

Bölgede dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kayabaşı bölgesi Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölge. Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. İlk etapta 186 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak" dedi.

Bölgede çok sayıda metruk bina olduğunu belirten Balcı, "Kayabaşı, Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Hacı Bayram Bulvarı'na bakan bölge Bölgede çok sayıda metruk bina var. 186 adedinin kuruldan onayları çıktı, ilk etapta hızla onların yıkımını yaptık. Arkadaşlarımız diğer metruk yapılarla ilgili de çalışmaları yürütüyor. Bölgede hızla devam eden titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bekleyecek zamanımız yok. Burasını geç kalınmış bir çalışma olarak görüyoruz. O nedenle de hızlı bir şekilde mesafe almak istiyoruz" diye konuştu.

Kayabaşı'ndaki dönüşümün, Ankara Kalesi'ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olacağını söyleyen Başkan Balcı, "Kayabaşı bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi'ne çok anlamlı bir katkıda bulunacak. Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama biz bu konuda kararlıyız. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara'ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara'ya da örnek bir proje olacak. Yapacağımız çalışmalarla orayı tarihi dokuya uygun bir şekilde daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak. Gerçekleştireceğimiz çalışmanın, Kale içerisindeki trafiğe de yeni bir alternatif getirmesini amaçlıyoruz. İnşallah yapılan çalışmayla bölgedeki trafik sorununun çözümüne de katkıda bulunacak ve bölgeye nefes aldıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı
Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı
Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı
Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı
Ankara Kalesi çevresinde dönüşüm başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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