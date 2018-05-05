Ankara Kahve-Çikolata Festivali'ne Ziyaretçi Akını

Kahve ve çikolataseverleri bir araya getiren "Ankara Kahve-Çikolata Festivali" ziyaretçi akınına uğradı.

ATO Congresium'da 3 Mayıs'ta kapılarını açan festival bugün en hareketli günlerinden birini yaşadı. Kahve ve çikolataseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde atölye çalışmalarıyla katılımcılara bu ürünlerin yapılışı anlatıldı.

Ziyaretçilerin profesyonel ellerden çıkma kahve ve çikolataları tatma fırsatı yakaladığı festivalde, seminer ve konferanslarla çikolatanın serüveni ve tadım teknikleri, el yapımı şuruplar ve kahve kokteylleri anlatıldı. Çikolata yapımı konusunda farklı etkinliklerin de düzenlediği festivale aileleriyle gelen çocuklar renkli anlar yaşadı.

Festival alanında sergilenen çikolatadan yapılma heykeller, alanın ilgi çeken köşelerinden biri oldu.

Festivalin ilk gününde de sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşık 10 down sendromlu çocuk, Gourmand Ödülü sahibi çikolata şefi Hakan Doğan'ın gözetmenliğinde, çikolata lolipopları hazırlamıştı.

Yarın da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek festival, akşam düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.