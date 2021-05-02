ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
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ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında iddiaya göre bölge tartışması nedeniyle kavga çıktı.

ANKARA'da, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında iddiaya göre bölge tartışması nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sularında Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi 499'uncu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
ANKARA KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
KAĞIT TOPLAYICILARININ BÖLGE KAVGASI KAMERADA
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