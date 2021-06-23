Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı
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Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı

Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve para ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve para ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese yapılan operasyonda 3 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 46 adet dolu kartuş, 69 adet dolu fişek, 3 adet şarjör, 2 adet boş kovan, 100 gram eroin ve bin 575 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ilgili kanunlar gereğince adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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