ANKARA İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değiliz
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ANKARA İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değiliz

İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değilizİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ege'de Yunanistan üzerinden terbiye edilecek bir ülke değiliz biz. Herkes bilsin.

26.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:05

İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değiliz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ege'de Yunanistan üzerinden terbiye edilecek bir ülke değiliz biz. Herkes bilsin. Biz bir toplu iğne ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğunun açıklandığı ilk gün sevinçlerini paylaşıp, bunda emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Ağıralioğlu, "Üretim maliyetlerimizi artıran, üretim maliyetlerimizi rekabet eşiğine taşıyan bir gaz girişi bizim için çok iyidir. Yani maliyetlerimizi aşağıya çekecek, ürettiklerimizi daha ucuza ve hızlı mal etmemizi sağlayacak, yerliliğimizi de kuvvetlendirecek böyle bir rezerv bulunması bizim için kıymetli" diye konuştu.

'EGE VE AKDENİZ'İN HUZUR DENİZİ OLMASINI İSTERİZ'

Ağıralioğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilme de değinerek, "Egemenlik haklarımızdan vazgeçemeyiz. Yani Ege Denizi'nde bizim devlet olarak egemenlik haklarımızdan doğan ne kadar hakkımız hukukumuz varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o hakları korumaya gücü de yeter. Ege ve Akdeniz'in bir huzur, istikrar ve barış denizi olmasını isteriz biz. Burada çatışmak, savaşmak, istikrarsız bölgeler oluşturmak gibi hevesi olan bir devlet hiçbir zaman olmadık. Bizim bütün irademiz hem bölgemizde hem de tarihi tecrübemizde sabit. Biz huzura ve istikrara daha çok gayret gösteren bir ülkeyiz. Ege'de Yunanistan üzerinden terbiye edilecek bir ülke değiliz biz. Herkes bilsin. Biz bir toplu iğne ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz. Yunanistan üzerinden bizim hem devletimizin hem bölgedeki menfaatlerimizin elimizden alınmaya teşebbüs edildiğini görüyoruz. Ama bu teşebbüsün sonunda bizden alabilecekleri şey 'Madem hepiniz birleştiniz biz menfaatlerimizden vazgeçtik' gibi bir şey olmaz" dedi.

'TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A FAZLA GELİR'

Ağıralioğlu, Yunanistan'ın, barış ve huzur istiyorsa devlet olarak Türkiye ile konuşabileceğini ifade ederek, "Ama hadsizlik ediyorsa hadsizliğin muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. Hadsizliğin muhatabı Yunanistan özelinde Giresun'da Topal Osman'ın çocuklarıdır. Giresun muhataptır. Had bildirmek konusunda Giresun'un Yunanistan'ın muhatabı olmasını kabul edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Yunanistan'a fazla gelir. Yunanistan işine baksın" diye konuştu.

ANKARA İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Yunanistan üzerinden terbiye edilecek ülke değiliz

Kaynak: DHA

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