ANKARA İYİ Parti'li Türkkan: Kızımın sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var
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ANKARA İYİ Parti'li Türkkan: Kızımın sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var

İYİ Parti'li Türkkan: Kızımın sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası varİYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kızı Dilara Türkkan'ın sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülerle ilgili, "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da...

15.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:18

İYİ Parti'li Türkkan: Kızımın sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kızı Dilara Türkkan'ın sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülerle ilgili, "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Türkkan, 15 Temmuz anma törenleri kapsamında daha önce Genel Kurul'un özel oturumla toplandığını, bu yıl pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesinin uygun olmadığı düşünülerek özel oturumun iptal edildiğini öne sürdü. Bunu saygı ile karşıladıklarını aktaran Türkkan, "Netice itibarıyla Genel Kurul salonu insanların sosyal mesafesinin hiçe sayıldığı bir ortam. Sayın Cumhurbaşkanın sağlığı açısından böyle bir ortamda bulunmasını yanlış buluyoruz. Doğru bir karar alınmıştır; ama yanlış olan bir şey var. O da Sayın Cumhurbaşkanı, sağlığı açısından sıkıntı olabileceğini düşündüğü Genel Kurula girmek yerine bahçeyi tercih ederken, aynı Cumhurbaşkanı kendi grubuna 'sabahlara kadar çalışacaksınız, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacaksınız, barolarla ilgili kanunu çıkarmak için sabaha kadar kavga edecekesin ve bir şekilde Meclis'i çalıştıracaksınız' diyor" dedi.

'ARAÇTA ŞOFÖR DE BENİM'

Türkkan, kızı Dilara Türkkan'ın sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülere ilişkin soru üzerine, "O araba benim özel arabam, ben de hafta sonu taliline gidiyorum, kızım da yanımda, kızımın bunu sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var. O hatasının bedelini de bir baba olarak ben gereğini kendisine söyledim. Devlet imkanı yok, araçta şoför de benim, kızım da arkada oturuyor" diye konuştu.

ANKARA İYİ Parti'li Türkkan: Kızımın sosyal medyada paylaşmak gibi bir hatası var

Kaynak: DHA

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