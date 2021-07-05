Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 köpek ölü bulundu

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Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 köpek ölü bulundu

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 köpek ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boş bir arazide, zehirli tavuk verildiği iddia edilen 6 köpek telef oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde boş bir arazide, zehirli tavuk verildiği iddia edilen 6 köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sanayi bölgesi içerisindeki boş arazide ölü köpekleri gören esnaf, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Ölü köpekler, otopsi yapılması için alındı.

Köpeklerin bulunmasının ardından olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan hakları konusunda düzenleme yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Özkan, "Pazar akşamı 6 canımız zehirleniyor. Bölgede 4'ü ölü olarak, iki yavru ise durumu ağır olarak bulunuyor. Maalesef yavrular da kurtulamıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvanseverler de olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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