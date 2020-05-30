Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara itfaiyesi, yeni bir eğitim programı için harekete geçti.

Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor
30.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:06

Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara itfaiyesi, yeni bir eğitim programı için harekete geçti. Türkiye'nin her köşesinde yüzlerce olaya müdahale ederek pek çok hayat kurtaran Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine başlamaya hazırlanıyor. Hizmet içi eğitimin dışında vatandaşlara da yangın önlemleri, yangına müdahale ve yardım konularında uzaktan eğitim verilecek.

Başkentin 25 ilçesinde konuşlandırılan 46 istasyonla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu istasyonlarda görev alan itfaiyecilere hizmet içi eğitim programlarından uzak kalmamaları için günlük olarak zorunlu verilen eğitimleri sanal ortama taşıyor. 24/48 çalışma esasına göre görev yapan itfaiyecilere daha etkin eğitim verilebilmesi amacıyla Haziran ayından itibaren uzaktan eğitim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda oluşturulan sanal sınıf sayesinde kütüphane ve videolu anlatım içeriklerine 7/24 erişim sağlanabilecek. Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen uzaktan eğitim ile günlük hizmet içi eğitim programları "abbitfaiye.vedubox.net" adresi üzerinden online ortamda izlenebilecek.

Ankara itfaiyesi, itfaiyecilere yönelik hazırladığı hizmet içi eğitim programının yanı sıra halkı bilinçlendirecek bir uygulamayı da vatandaşın hizmetine sunacak. Sanal ortamda 7/24 erişime açık olacak eğitim ile vatandaşlar yangın önlem tedbirleri, yangına ilk müdahale, ilk yardım konuları gibi pek çok konu başlığından oluşan video sunumlarına kolayca ulaşarak bilgi sahibi olabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akbağ İrem Derici Demet Akalın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Ankara itfaiyesi uzaktan eğitim sistemine geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:06:49. #1.14#
title