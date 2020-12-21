Ankara İtfaiyesi, Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile protokol imzaladı
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Ankara İtfaiyesi, Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile protokol imzaladı

21.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:03
Ankara İtfaiyesi, Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile protokol imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi doğal afet olaylarına daha hızlı müdahale edilebilmek amacıyla TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi doğal afet olaylarına daha hızlı müdahale edilebilmek amacıyla TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Protokol kapsamında olası doğal afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi benimsendi. Ankara İtfaiyesi ve TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği bundan sonra can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde de karşılıklı bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, son dönemlerde ülkemizde yaşanan depremlerde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip deprem ve sel felaketlerinde, ülkeye mal olmuş olaylarda birlikte çalışmak adına daha önce AKUT ile yaptığımız protokolün bir benzerini de TAMGA ile yaptık. Bu protokol sahada birlikte çalışıp teknoloijk aletlerle ve yetişmiş personele daha etkin ve hızlı müdahale etmemizi sağlayacak. Eğitim programlarını beraber düzenleyeceğiz, kamplara beraber katılacağız. Bundan sonra da bize gelen diğer STK'lerin taleplerini de değerlendireceğiz. Gönüllü itfaiyecilik yönetmeliğini de çıkardık. Bununla birlikte ayrıca çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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