Ankara İtfaiyesi piknikçileri orman yangınına karşı uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, piknik yapan vatandaşlardan, yangın tehlikesi nedeniyle mangal ateşini söndürme konusunda duyarlı olmaları istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlı havaların geride kalmasıyla rekreasyon ve mesire alanları ile parklarda çok sayıda vatandaşın piknik yaptığı belirtilerek, piknikçilerin yangın tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, söndürülmeden atılan kibrit ve sigaraların yangına davetiye çıkardığını ifade ederek, pikniğe giden vatandaşların alandan ayrılmadan önce mangal ateşini söndürmeleri, közünü de toprağa gömmelerinin önemini hatırlattı.

Mangalların, kontrol edilmediği takdirde büyük yangın riski taşıdığını vurgulayan Kurumlu, sıcak havanın ve rüzgarın bu riski en üst seviyeye çıkardığına işaret ederek, "Piknik için ormanlık ve yeşil alanları tercih edenler, yaktıkları ateşin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmasınlar. Bu alanlarda ayrıca gizli bir tehlike daha var. O da cam ve şişe kırıklarının ortalıkta bırakılması. Bunlar, güneşin etkisiyle mercek işlevi görerek, otların tutuşmasına yol açarak yangına sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Anız yangınları ve kuru otların yanması bir diğer yangın sebebi

Yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu aktaran Kurumlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Anız yangınları ve kontrolsüz atılan kuru otların yanması bizim en büyük sıkıntımız. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla biz zaten eğitim amaçlı broşürlerimizi veriyoruz ama yine de uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle piknikçilerin mangaldan sonra ateşlerini söndürmeden gitmeleri, rüzgarla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafa dağılıp kuru otları tutuşturması, ağaçlara çok büyük zarar vermekte. Bu yangınlar kontrol edilmezse başımıza büyük felaketler geliyor. Ormanlarımız milli servetimiz, bu konuda halkımızdan da destek bekliyoruz."

Başkent'in ekili alanları, ormanlar ve fidanlıklar civarında yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı dikkatli olması, çocuklarını yangın tehlikesine karşı uyarmaları gerektiğini kaydeden Kurumlu, bu bölgelerde sönmemiş kibrit veya sigara izmariti atılmasıyla çıkan yangın miktarının çok fazla olduğunu belirtti.

Kurumlu, piknik alanı işletenlerden de yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almalarını istedi.

Kaynak: AA