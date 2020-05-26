Ankara İtfaiyesi'nin su altı arama kurtarma ekipleri Kesikköprü Barajı'nda antrenman yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı "Su Altı Arama Kurtarma Ekibi" eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı "Su Altı Arama Kurtarma Ekibi" eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Kesikköprü Barajı'nda bu yılın zorlu eğitim programlarından birini daha başarıyla tamamladı.

Başkente yaklaşık 112 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü Barajı'nda belirli aralıklarla eğitim gören Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 7/24 her koşula ve mevsime hazırlıklı olma pratiği yapıyor.

Bu yılın ocak ayında yaşanan Elazığ depremi sırasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan Ankara İtfaiyesi ekipleri, deniz, göl, gölet ve barajlar başta olmak üzere ihtiyaç anında Ankara dışındaki illerde de su altı arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt, 2020 planlarının soğuk su ve görüşü olmayan sularda dalış eğitimi düzenlemek olduğunu belirterek, "Su Altı Arama Kurtarma Ekibi olarak bedenimizi soğuk suya adapte etmek ve malzemeli dalış eğitimlerimizi gerçekleştirmek için Ankara Kesikköprü Barajı'nda çalışıyoruz. Her sene belli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli noktalarında dalış eğitimi gerçekleştiriyoruz. Kendimizi her mevsim koşuluna hazırlamak, yaptığımız işin önemli bir gereği." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA