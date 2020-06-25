Ankara itfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu
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Ankara itfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu

Ankara itfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan can dostlara yardım etmeye devam ediyor.

25.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:51

Ankara itfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan can dostlara yardım etmeye devam ediyor. Yenimahalle'ye bağlı Memlik Mahallesi'nde kanyonda mahsur kalan hamile inek Ankara İtfaiyesi'nin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı zorda kalan insanlar kadar can dostların da yardımına koşuyor.

Yangından trafik kazasına, depremden hayvan kurtarmaya kadar birçok olayda hayat kurtaran Ankara İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarında da başarılara imza atmayı sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Yenimahalle'ye bağlı Memlik Mahallesi'nde çiftçi Tuncay Şafak'ın 2 yaşındaki hamile ineğini düştüğü kanyondan başarılı bir operasyonla kurtardı.

Zorda kalan canlara uzanan yardım eli

Yaylagül isimli ineğin sahibi Tuncay Şafak'ın ihbarı sonucu Memlik Mahallesi'ne 4 araç ve 8 kişiden oluşan ekiple giden Ankara İtfaiyesi, yüksek açı kurtarma yöntemi ile iki saati aşan operasyon sonucunda kanyona düşen hamile ineği kurtarmayı başardı.

İtfaiye 3. Bölge Amiri Murat Kılıç, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"112'ye gelen ihbar sonucu Memlik Mahallesi içerisinde sarp kayalıklar üzerinde bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı sonucu olay yerine geldik. Yaptığımız çalışmalar sonucu ineği sarp kayalıklar arasından kurtardık."

İhbarı yaptıktan kısa süre içinde Memlik Mahallesi'ne ulaşan ve zor durumda olan Yaylagül adlı ineğini kurtaran Ankara İtfaiyesi'ne teşekkür eden çiftçi Tuncay Şafak memnuniyetini, "İneğimin kaybolması sonrası yetkili kişileri aradım. Çok kısa bir süre içinde bütün yetkililer buraya geldi. İki saati aşan operasyon sonucu ineğimi kurtaran Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden ve emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Ankara İtfaiyesi ekipleri tarafından sağlıklı şekilde kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Ankara itfaiyesi'nden inek kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

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