ANKARA İTFAİYESİ'NDEN ÇİFTE BAŞARI

ANKARA (Habermetre) - Doğal afet, sel ve yangınlarda gösterdiği özverili çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı çifte bir başarıya daha imza attı. Sakarya'da AFAD koordinesinde düzenlenen Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik Sınavı ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda 81 köpek arasından seçilen 11 köpek arasında Ankara İtfaiyesi'nde görev yapan malionis cinsi Rüzgar ve Çakıl adlı köpekler yer almayı başardı. Sınav komisyonunda hakemlik görevine de Ankara İtfaiyesi'nde görevli Uzman Köpek Eğitmeni Ergin Yılmaz seçildi.

Ankara İtfaiyesi disiplinli çalışması ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

AFAD koordinesinde Sakarya'da düzenlenen Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik Sınavı ve Görev Yeterlilik Sınavı'ndan Ankara İtfaiyesi iki başarı ile döndü.

Türkiye'de meydana gelen deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarında önemli rol üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yetiştirdikleri arama kurtarma köpekleriyle de yeni derecelere imza atıyor.

ÇAKIL VE RÜZGAR'IN BÜYÜK BAŞARISI

81 ilden gelen köpek ve eğitmenlerinin yer aldığı sınava Ankara İtfaiyesi, Malionis cinsi Rüzgar ve Çakıl adlı iki arama kurtarma köpeği ile katıldı.

İki aşamalı yapılan sınavda 81 köpek arasından seçilen 11 köpeğin içinde yer alarak büyük başarı elde eden Rüzgar ve Çakıl, eğitmenleri ile Ankara İtfaiyesi'nin de göğsünü kabarttı. Rüzgar ve Çakıl'ın eğitmenleri sınava hazırlık süreci başta olmak üzere çalışma disiplinini şu sözlerle anlattı:

-Dinçer Gülbağ (Ankara İtfaiyesi K9 Arama Kurtarma Köpekleri Amiri): "Çok zorlu bir sınav süreci geçirdik. Zaten arama kurtarma köpekleri branşı çok zorlu bir branş. Uzun emek istiyor. Uzun ve zorlu koşulları var. Köpeklerin her koşula alışması gerekiyor. Yağmurda, karda, çok sıcaklarda çalışmak zorundayız. Çünkü hangi ilde hangi şartlarda ne yaşanacağını bilinemez. Tüm Türkiye'deki görevlere gittiğimiz için bütün hava koşullarına köpeklerimizi alıştırıyoruz. Hem personelimiz hem de köpeklerimiz açısından zorlu bir çalışma. Ama biz bunu başardık. Türkiye genelinde AFAD'ın koordine ettiği sınavda iki köpeğimiz başarı sağladı. Bu başarı bize yetmiyor. Yeni köpeklerle, yeni projelerimiz var. Orada da başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. "

-Yaşar Can Uzunöz (Ankara İtfaiyesi K9 Arama Kurtarma Timi Köpek Eğitmeni): "Rüzgar ile sınava katıldık. 1 yıldan fazla bu sınava her gün çalışarak hazırlık yaptık. Gerektiğinde hafta sonları ve geceleri de çalıştık. Başka illerdeki eğitimlere de katıldık. Sınav iki gündüz bir gece şeklinde 2 gün sürdü. Canlı insanları enkazda saklıyorlar ve biz köpeklerimizle bu insanları bulmaya çalışıyoruz. "

-Engin Yılmaz (Ankara İtfaiyesi K9 Arama Kurtarma Timi Köpek Eğitmeni): "Köpeklerimiz canlı insan aramaya yönelik düzenlenen bir sınavda büyük başarı elde etti. Oldukça zorlu bir sınavdı. Ankara İtfaiyesi olarak girdiğimiz son sınavda iki köpeğimiz 11 içinde yer almayı başardı ve kurum olarak yüzde 100 başarı sağlamış oldu, gururluyuz. "

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ ANKARA İTFAİYESİ'NDEN BİR EĞİTMEN HAKEM SEÇİLDİ

Sınavda Çakıl ve Rüzgar'ın başarısının yanı sıra ikinci bir gurur da Uzman Köpek Eğitmeni Ergin Yılmaz'dan geldi.

Uzun bir aradan sonra sınav için kurulan komisyonda Ankara İtfaiyesi'nden hakemlik görevi için seçilerek diğer illerden gelen köpek ve eğitmenlerin sınavında görev alan Yılmaz, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Ulusal bir sınav. AFAD koordinesinde yapılıyor. Her iki sene de bir komisyon kuruluyor. Sınavda Ankara İtfaiyesi; emniyet, jandarma ve AFAD yetkilileri görev alıyor. Eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik olmak üzere iki aşamalı bir sınav. Eğitim yeterlilik sınavında köpeğin ve eğitmenin uygunluğunu ölçüyoruz. Bu sınavı geçenler görev yeterliliği sınavına girmeye hak kazanıyor. Bu sınavı da kazananlar köpeği ile herhangi bir olaya müdahale etme yetkisi kazanıyor. Komisyonda görev alma süreciniz görev bilincinize ve tecrübenize göre seçiliyor. Bizim için de önemli bir başarı. Bir aylık bir süreçten geçtik. Ben diğer illerden gelen köpekler ve eğitmenlerinin yer aldığı sınavda hakemlik yaptım. Uzun bir aradan sonra ilk kez Ankara İtfaiyesi sınav komisyonunda görev aldı. "

Ankara İtfaiyesi 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremde de Dora ve Ex adlı arama kurtarma köpekleri ile enkaz altında kalan insanları kurtararak gizli kahramanlar olarak tüm Türkiye'de tanındı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet