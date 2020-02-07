07.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:10

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını verimliliği ve etkinliği artıracak başka alanlara yatırması gerekiyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ASO iş birliğiyle gerçekleştirilen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) projesi kapsamında, Alman Kalkınma Bankası iş birliğiyle iş arayan Türk ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik istihdam odaklı faaliyetlerin tanıtımı amacıyla "Ankara İstihdam Yaratımı" toplantısı düzenlendi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, önceliklerinin üretim ve istihdam olduğuna dikkati çekti.

Model Fabrika'nın da verimli üretimi, dijitalleşmeyi ve istihdamı içinde barındırdığına işaret eden Özdebir, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını verimliliği ve etkinliği artıracak başka alanlara yatırması gerekiyor. Üretim süreçlerinin yeni baştan ele alındığı bir dönemde verimliliğimizi artıracak her türlü yenilik bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Alman Kalkınma Bankası tarafından sağlanan ek finansman ile Ankara, Kayseri ve Konya'daki Model Fabrika çalışmalarına da destek verildiğini belirterek "Ayrıca Ankara, Konya ve Kayseri'de iş arayan yarısı Suriyeli olmak üzere 2 bin kişinin, İŞKUR ile iş birliği içinde işe yerleştirilmesi de hedefleniyor. Ayrıca, sosyal ve ekonomik adaptasyon kapsamında Suriyelilerin meslek edinmeleri de amaçlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA