Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri bugün itibariyle başladı.

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri bugün itibariyle başladı. Bu sayede seyir süreleri 25 dakika kısalacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.Tren sadece Eskişehir ve Pendik olmak üzere 2 noktada duracak.

Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı. Korona virüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.

Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı