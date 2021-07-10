Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri bugün itibariyle başladı.

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri bugün itibariyle başladı. Bu sayede seyir süreleri 25 dakika kısalacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.Tren sadece Eskişehir ve Pendik olmak üzere 2 noktada duracak.

Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı. Korona virüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.

Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.

Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı
Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı
Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı
Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor! İBB, vatandaşları SMS ile uyardı
Son dakika haberleri | İtirafından vazgeçen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
Son dakika haberleri | İtirafından vazgeçen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSMİ ORHAN İNANDI, ANKARA'DA SORGUDA
FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY İSMİ ORHAN İNANDI, ANKARA'DA SORGUDA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek
Spor Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:34:04. #1.16#

title