Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı

İSTANBUL (AA) - Ankara- İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlanırken, diğer araçlar için ulaşım her iki yönde sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde devam ederken, Gevaş-Gürpınar yolu ulaşıma açıldı.

Konya Seydişehir ile Antalya Akseki arası tır geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Kağızman-Ağrı, İdil-Midyat ve Şırnak-Eruh yollarında da ulaşıma izin verilmiyor.