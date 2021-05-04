Ankara-İstanbul otobanında tır devrildi: 1 yaralı
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Ankara-İstanbul otobanında tır devrildi: 1 yaralı

Ankara-İstanbul otobanında tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara-İstanbul otobanında tırın devrildiği trafik kazasında, sürücü yaralandı.

Ankara-İstanbul otobanında tırın devrildiği trafik kazasında, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Kocalar Tesisi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 81 DC 126 plakalı tır şarampole uçarak yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Ankara-İstanbul otobanında tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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