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Ankara-İstanbul hattında seyahat süresi kısalacak

Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşama gelecek yıl sonunda hizmete girecek.

25.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:31
Ankara-İstanbul hattında seyahat süresi kısalacak

Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşama gelecek yıl sonunda hizmete girecek. Tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşecek.

Kaynak: Dunya.com

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