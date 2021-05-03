ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
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ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
ANKARA İSMAİL DEMİR: HAREKETLİ TANK ATIŞ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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