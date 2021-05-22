ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN
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ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN
ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN
ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN
ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN - Haberler
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