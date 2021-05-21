Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi
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Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi. Mağaranın imha edilmesine ilişkin görüntü de paylaşımda yer aldı.

 


Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi
Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi
Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi
Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi
Pençe operasyonlarında Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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