Ankara İncek'teki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara'nın İncek Mahallesi'nde yer alan taşınmazın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi'nde bulunan taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklif, 74 milyon 400 bin lira ile Ege Grup Makina Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık